РИАМО - 18 мар. Инвестиционный портал Москвы может предложить предпринимателям более 30 онлайн- сервисов для бизнеса. Кроме того, через портал можно подать заявки на субсидии, займы и просвоение особых экономических статусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В число мер поддержки, реализуемых с помощью Инвестиционного портала Москвы, входят: присвоение особых статусов, включая статус резидента ОЭЗ, подача заявок на участие в программе мест приложения труда, получение субсидий и льготных займов, получение инвестиционного налогового вычета, подбор площадки для размещения предприятия и навигатор мер поддержки.

Через сайт портала и его мобильное приложение предприниматели могут воспользоваться функцией прямой связи с правительством Москвы через Линию прямых обращений и сервисом оперативного рассмотрения проблем, а также предложениями инвесторов, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Еще с помощью Инвестиционного портала города можно узнать о выставленной на торги городской недвижимости, подобрать площадку для предприятия, подать заявки на присвоение статусов промкомплекса, технопарка, якорного резидента, индустриального парка, инвестиционного приоритетного проекта. Статус снизит налоговую нагрузку на 17-25%.

Для поиска необходимых функций на портале работает сервис «Навигатор мер поддержки». Онлайн-сервисы портала доступны в любое время.