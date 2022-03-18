РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В гимназии №16 городского округа Мытищи отключили воду, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

На школьный обед это никак не повлияет. Подвоз воды организован. Работы по восстановлению подачи воды ведутся.

В связи с устранением аварии отключена горячая и холодная вода по адресам: ул. Белобородова 3, 3 корп. 1, 5 (гимназия №16) с 10:00 до устранения аварии.

Также АО «Водоканал-Мытищи» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача холодной воды по адресу: Проектируемый проезд 4530, стр. 2 (завод АО «Спецмашмонтаж») в пятницу с 20:00 до устранения аварии. Подвоз воды будет также обеспечен.