РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В городском округе Мытищи состоялся флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
Мероприятие прошло на площади перед Дворцом культуры «Яуза».
Он добавил, что решил поучаствовать во флешмобе, потому что он - патриот своей страны.
«Это мой главный мотив, я иду по жизни с лозунгом, что я патриот. Я люблю свою страну и делаю все для того, чтобы она развивалась, а наша культура шла вперед», - отметил Тихонов.
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.
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