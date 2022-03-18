РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В городском округе Мытищи состоялся флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Мероприятие прошло на площади перед Дворцом культуры «Яуза».

«Воссоединение Крыма и России - это масштабное событие. Крым вернулся на историческую Родину. Наши прадеды и прапрадеды проливали кровь за эту территорию», - сказал худрук центра культуры «Подмосковье» Алексей Тихонов.

Он добавил, что решил поучаствовать во флешмобе, потому что он - патриот своей страны.

«Это мой главный мотив, я иду по жизни с лозунгом, что я патриот. Я люблю свою страну и делаю все для того, чтобы она развивалась, а наша культура шла вперед», - отметил Тихонов.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад в Москве был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.



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