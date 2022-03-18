РИАМО - 18 мар. Массовые катания на льду и мастер-класс по конькобежному спорту для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик состоятся 19 марта в конькобежном центре «Коломна», сообщает пресс-служба спортивного учреждения.
В событии примут участие российская конькобежка, бронзовый призер командных состязаний на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, заслуженный мастер спорта РФ Екатерина Лобашова, а также гендиректор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.
Мероприятие включит в себя мастер-класс по конькобежному спорту для беженцев Донбасса, проживающих в пункте временного пребывания в Коломне. Некоторые из них выйдут на лед впервые.
Активную помощь в организации мероприятия окажут подмосковный волонтерский корпус «Мособлспорт» и коломенские волонтеры.
Катания и мастер-класс пройдут в конькобежном центре «Коломна» по адресу: набережная реки Коломенки, 7. Мероприятие начнется 19 марта в 12:30.
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