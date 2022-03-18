РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению мужчины уклонении от административного надзора, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мужчина, осужденный Савеловским районным судом Москвы к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, имел неснятую и непогашенную судимость.

За ним установлен административный надзор сроком на 6 лет с исполнением ряда ограничений.

Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» осуществлялся системный контроль за исполнением гражданином установленных ограничений. Однако последний на 1 год и 10 месяцев самовольно, без уведомления соответствующего органа, оставил место своего жительства.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, за совершение данного преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 1 года.



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