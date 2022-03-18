РИАМО - 18 мар. В пятницу в Москве на большой спортивной арене «Лужники» состоится концерт-митинг, который будет посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Начало концерта запланировано на 15:00.

На концерте выступят группа «Любэ», Полина Гагарина, Тимати, Григорий Лепс, «Руки Вверх» и другие исполнители из России, Украины и Донецкой народной республики.

Митинг-концерт будет организован по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России.

В районе спорткомплекса «Лужники» в пятницу временно изменится схема движения транспорта.

Для автомобилистов временно будут недоступны следующие участки: съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора; улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы; улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора; 3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова; улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы. Кроме того, на 9 участках временно ограничат парковку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с РФ. 18 марта в Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о принятии Крыма в состав РФ и образовании новых российских субъектов.