РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Выставку «Крым и Россия: 8 лет вместе», посвященную годовщине воссоединения полуострова с Россией, откроют в Балашихинской картинной галерее в пятницу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На экспозиции представят работы местных фотографов Кристины Кормилицыной и Дмитрия Неумоина.

Авторы запечатлели исторические места и красоты Крыма, завораживающие своими видами. Особое внимание на выставке уделили работам, сделанным в 2014 году во время крымских событий.

Торжественное открытие состоится в 16:00. Выставка пройдет по 3 апреля.

Картинная галерея расположена по адресу: Балашиха, ул. Ленина, 10.