РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации 19 марта, сообщается в паблике Красногорской городской больницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

19 марта во всех поликлиниках Красногорской городской больницы №2 пройдет Единый день диспансеризации.

Преимущество прохождения диспансеризации в единый день в том, что комплексное обследование организма можно пройти за один день. В него входят осмотр врача-терапевта, электрокардиография, рентгенологические исследования (флюорограмма и маммограмма), измерение роста, веса, внутриглазного давления. Также можно сдать общий и биохимический анализы крови. Для этого нужно прийти натощак с 9:00 до 12:00.

Мужчины старше 50 лет могут сдать анализ крови на PSA - специфический белок, сигнализирующий о наличии рака или аденомы простаты.

Жители, обслуживающиеся в Путилковской, Архангельской и Опалиховской амбулаториях, полный комплекс исследований могут пройти в стационарных поликлиниках КГБ №2.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Пациентов будут принимать в порядке живой очереди. Время проведения диспансеризации - с 9:00 до 15:00.