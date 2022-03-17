РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В четверг в здании администрации подмосковной Балашихи обсудили антикризисные меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ряда ограничений, 5 банков представили свои актуальные программы, озвучили условия кредитования и обслуживания счетов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В совещании под председательством заместителя главы городского округа Анны Божухиной приняли участие президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков, руководители предприятий и представители банков. Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, ВТБ и «ФК Открытие» представили свои актуальные программы, озвучили условия кредитования и обслуживания счетов.

«От всех представителей банков прозвучало, что сегодняшние предложения для бизнеса – это только начало антикризисных мер. Правительством Московской области и муниципалитетом разрабатываются и другие меры для поддержки бизнеса», – сказала Божухина.

В формате «вопрос-ответ» предприниматели, руководители предприятий и владельцы бизнеса смогли обсудить с представителями администрации и банков вопросы, которые требуют скорейшего решения. Это рассрочки по выплатам основного кредитного долга, льготы, формы внешнеэкономической деятельности, конвертация валют, возможность предоставления кредитных каникул и другие.

По инициативе администрации округа создан Telegram-чат «Поддержка бизнеса 2022» (https://t.me/+yoByRwpq4GxiYTcy), в котором публикуется достоверная информация обо всем, что касается бизнеса. Основная задача – донести до компаний и предприятий проверенную информацию о мерах поддержки, которые уже введены и работают.