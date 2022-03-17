РИАМО - 17 мар. В тепличном комплексе «Агрокультура Групп» в Кашире, который является самым крупным с/х проектом Подмосковья, в текущем году уже собрали почти 16 тыс. тонн урожая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Данный комплекс также является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в ЦФО. Здесь выращивают помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. В 2021 году собрано более 60 тыс. тонн овощей.

При этом с декабря минувшего года в комплексе производят клубнику и ежевику. Благодаря этому на прилавках сетевых областных магазинов даже зимой можно найти ароматные и спелые ягоды.

Кроме того, «Агрокультура Групп» начала производить и зелень: салаты, укроп, петрушку, кинзу, зеленый и красный базилик. В 2022-м собрали уже почти 16 тыс. тонн урожая.

«Всего в проект вложено 24,5 млрд рублей, что делает его абсолютно уникальным. Здесь работает больше 1,5 тыс. человек. В 2021-м производство расширили, в декабре запущена пятая очередь с инвестициями более 5,5 млрд рублей. И это плюс 450 новых рабочих мест. Специфика в том, что акцент будет сделан на ягодах», – сказал Воробьев.

По его словам, ягоды – это перспективное направление. Подмосковье уже занимает второе место в РФ по производству промышленной ягоды. Губернатор выразил надежду, что регион в будущем сможет выйти на первые позиции.

Важно, что 9️0️% продукции компании реализуется в Московском регионе.

Производство полностью автоматизировано: здесь используются самые современные технологии. К примеру, система ассимиляционного освещения и энергосбережения позволяет выращивать овощи круглогодично, вне зависимости от погоды. Опыление происходит естественным образом – с помощью шмелей. Насекомые легко проникают в глубокие нектарники, благодаря чему урожайность возрастает в несколько раз.

Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству тепличных овощей в России.