РИАМО - 17 мар. В тепличном комплексе «Агрокультура Групп» в Кашире, который является самым крупным с/х проектом Подмосковья, в текущем году уже собрали почти 16 тыс. тонн урожая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Данный комплекс также является одним из ведущих производителей овощей закрытого грунта в ЦФО. Здесь выращивают помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. В 2021 году собрано более 60 тыс. тонн овощей.
При этом с декабря минувшего года в комплексе производят клубнику и ежевику. Благодаря этому на прилавках сетевых областных магазинов даже зимой можно найти ароматные и спелые ягоды.
Кроме того, «Агрокультура Групп» начала производить и зелень: салаты, укроп, петрушку, кинзу, зеленый и красный базилик. В 2022-м собрали уже почти 16 тыс. тонн урожая.
По его словам, ягоды – это перспективное направление. Подмосковье уже занимает второе место в РФ по производству промышленной ягоды. Губернатор выразил надежду, что регион в будущем сможет выйти на первые позиции.
Важно, что 9️0️% продукции компании реализуется в Московском регионе.
Производство полностью автоматизировано: здесь используются самые современные технологии. К примеру, система ассимиляционного освещения и энергосбережения позволяет выращивать овощи круглогодично, вне зависимости от погоды. Опыление происходит естественным образом – с помощью шмелей. Насекомые легко проникают в глубокие нектарники, благодаря чему урожайность возрастает в несколько раз.
Московская область входит в тройку регионов-лидеров по производству тепличных овощей в России.
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