РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Жители подмосковной Балашихи 18 и 19 марта смогут принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 8-летней годовщине присоединения Крыма к России, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

18 марта в 12:00 возле главной площади округа у Ледового дворца «Арена «Балашиха» пройдет выставка военной техники, а в 15:00 состоится концерт с участием военного оркестра и творческих коллективов города.

19 марта торжественный концерт пройдет на главной площади в микрорайоне Железнодорожный. Начало в 12:00.

С 18 марта 2014 года Крым получил официальный статус автономной республики и стал субъектом Российской Федерации. На референдуме по статусу Крыма за воссоединение с Россией проголосовало 97% жителей.