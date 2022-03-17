РИАМО - 17 мар. Индивидуальный предприниматель пожаловался в Московское областное УФАС РФ на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Талдомского округа. Обращение было признано обоснованным, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Центр управления закупками Талдомского городского округа проводил открытый конкурс в электронной форме. Победителю предстояло выполнить реконструкцию водозаборного узла в деревне Ермолино.

Заявитель сообщил, что организатор торгов неправомерно установил требования к участникам закупки и нарушил его права и интересы. Управление признало жалобу обоснованной.

Антимонопольное ведомство выдало администрации Талдомского округа обязательное предписание устранить допущенные нарушения.