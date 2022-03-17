РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Договор о реализации соглашения по реновации торжественно заключили в Балашихе, согласно подписанному документу, застройщик берет на себя обязательства построить дома и переселить жителей аварийного жилья в новое, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев и генеральный директор компании-застройщика Александр Куприн. В городском округе в программу переселения вошли 18 домов на улицах Зеленая, Почтовая, а также часть домов в микрорайонах Никольское и Салтыковка.

«Подписан договор между администрацией Балашихи и спецзастройщиком «Балашиха реновация». Мы долго ждали этого события. Под реновацию выделен участок площадью 15,5 га на территории округа. Всего в Балашихе признаны аварийными 28 домов. 18 расселим по реновации, остальные 10 домов – внесли в нагрузку по расселению аварийного фонда компаниям «Главстрой», «Верона», «Альфа-Проджект», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Кирилл Тимашков.

Более 750 человек предстоит переселить из аварийного жилья в новостройки. Под эти цели выделили 3 участка: на Балашихинском шоссе, на улице Почтовой и в микрорайоне Авиаторов. Каждая семья получит жилье площадью не меньше, чем имелось ранее в аварийном фонде. Срок реализации проекта – 6 лет.

«Суть реновации – развитие застроенной территории. Вместо старых двухэтажек и бараков жители получат возможность жить в новых домах. Аварийное жилье будет сноситься за счет застройщика. Сейчас он будет осуществлять проектирование, согласовывать концепцию и под каждого собственника проектировать типовые квартиры», – пояснил Тимашков.

Вопросами расселения и сноса аварийного жилья в округе занимаются с 2017 года. Ежегодно проводится инструментальное обследование ветхих многоквартирных домов. В зависимости от результатов экспертизы либо включают дом в программу капитального ремонта, либо признают его аварийным. Тогда он попадает в программу сноса.