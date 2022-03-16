РИАМО - 16 мар. В подмосковном Дмитрове 30-летняя местная жительница оштрафована за дискредитацию российских военнослужащих, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее женщина в одном из магазинов выкрикивала лозунги, содержимое которых дискредитировало использование ВС РФ на территории Украины. Это правонарушение выявили и пресекли сотрудники полиции.

В отношении женщины составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Женщина признана виновной в совершении правонарушения и ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Ранее в РФ ввели ответственность за распространение фейков о действиях ВС РФ. Если они повлекли тяжкие последствия, то будут наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.