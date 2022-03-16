РИАМО - 16 мар. В Сергиево-Посадском городском округе пройдет благоустройство сквера у теннисных кортов. Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Создание комфортной среды в населенных пунктах Московской области является одним из приоритетных направлений развития региона.

«Мероприятия по данной программе реализуются в Подмосковье на территории всех муниципальных образований. С этого года мы приступаем к благоустройству скверов, которые ежедневно используются жителями близлежащих домов, служат удобной рекреационной зоной», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Сквер граничит с придомовой территорией, теннисными кортами и магазином-кафе. Кроме того, по соседству с ним строится молодежный центр. Взаимодействие с этими зонами повлияет на его наполнение при благоустройстве.

Согласно концепции, в сквере будут сохранены уже сформировавшиеся транзиты. При этом там появится новая сетка пешеходных путей. В середине территории будет сформирована зона для тихого отдыха, а рядом с игровой площадкой появится детский «уголок» и площадка для игры в настольный теннис.

Со стороны территории спортцентра будут установлены сиденья и бетонные скамьи для отдыха и наблюдения за игрой в теннис.

Также на территории общественного пространства специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и установят парковые светильники.

В 2021 году сквер стал победителем рейтингового голосования за выбор объектов благоустройства на Всероссийской платформе формирования комфортной городской среды среди других общественных территорий Сергиево-Посадского округа.