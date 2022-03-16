РИАМО - 16 мар. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и Федеральной антимонопольной службе постоянно отслеживать ситуацию с ценами на отечественном рынке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, российский лидер призвал увеличить объемы авансирования по государственным контрактам. Также будет сокращен срок полной оплаты по госконтрактам до 7 дней.

Правительство РФ должно обеспечить работу по соцвыплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.

Ранее Путин заявлял, что скоро будет принято решение по увеличению МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и зарплат бюджетников. Глава России также поручил снизить уровень бедности в стране по итогам 2022 года.

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