РИАМО - 16 мар. Губернаторы российских регионов смогут оперативно принимать решения по поддержке экономики и граждан. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Этот документ наделяет глав субъектов РФ дополнительными полномочиями. Теперь губернаторы будут действовать, исходя из изменений экономической ситуации на своих территориях.

Российский лидер также потребовал обеспечить доступность товаров на отечественном рынке, включая лекарства.

Ранее Путин сообщал, что власти России в ближайшее время примут решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия, пенсии и зарплаты бюджетников.

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