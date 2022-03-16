РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Молодого человека задержали в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по подозрению в краже мобильного телефона и денег со счета у 19-летней знакомой, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть Нахабинского отдела полиции поступило заявление от 19-летней местной жительницы о том, что ее знакомый совершил кражу мобильного телефона, а после с помощью него похитил с банковской карты денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 102 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего мужчину.
Установлено, что потерпевшая возвращалась на такси с подозреваемым после их свидания, и когда потеряла бдительность, тот совершил кражу ее мобильного телефона, а после через приложение перевел себе деньги.
Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Красногорским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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