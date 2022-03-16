РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий совместно с участницами проекта «Активное долголетие» поддержал акцию «Я свяжу тебе жизнь», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже 12 лет участники акции вяжут юным пациентам перинатальных центров шапочки, пинетки и пледы. Вещи передают в Люберецкий роддом и другие родильные дома Москвы и области. Пряжу предоставляют текстильная фабрика «Пехорка», депутаты, представители общественных организаций и предприятий округа.

«Огромное спасибо всем, кто поддерживает проект! Отдельная благодарность – председателю Люберецкого отделения Союза женщин России Елене Верховых, ее заместителю Ирине Рогозиной и генеральному директору «Пехорки» Елизавете Терешкиной», – сказал Ружицкий.