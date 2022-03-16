РИАМО - 16 мар. Врач-диетолог Елена Островская рассказала, что жители крупных городов часто живут в стрессе, при этом в таком состоянии важно соблюдать режим питания, сообщает Nation News.

По словам врача, когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, надпочечники, щитовидная железа, нервная и сердечно-сосудистая системы работают «на износ». Организм хочет заглушить негатив чем-то положительным. Например, вкусной едой.

«Конечно, в первую очередь, нас «тянет» на сладкое, причем не на сахар в чистом виде, а на сочетание сладкого, мучного и жирного. Именно это дает всплеск серотонина, эндорфинов, быстрое «утешение» для нашего мозга», — подчеркнула Островская.

Причем, такая еда не дает истинной сытости. Также с этим нужно быть аккуратным, так как от таких привычек трудно отвыкать.

Врач советует во время стресса каждый день выпивать не менее 1,3 – 1,5 литров воды. Также сократить мелкие перекусы и ввести полноценный трехразовый прием пищи.

«С точки зрения хронобиологии, на завтрак у нас обязательно должны присутствовать белки и жиры, например – яйца, рыба, авокадо, орехи, творог, сыр. В обед хорошо сочетать сложные углеводы, овощи свежие или термически обработанные и небольшая порция белкового продукта. А на ужин желательно потреблять нежирный белок: морепродукты, рыбу, птицу по типу курицы, индейки и овощи, которые растут над землей – салат, огурцы, томаты, перец, различные виды капусты», — сказала Островская.