РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 46 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 699 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

689 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 952 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 548 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 913 996 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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