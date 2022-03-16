РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Экстренные роды приняли в среду врачи горбольницы №1 подмосковного Красногорска. Роддом в округе закрыт на капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.
В среду в 8:35 сотрудники ГИБДД привезли в женскую консультацию Красногорской горбольницы №1 женщину в схватках. У роженицы шла 40-я неделя беременности, она с мужем с утра ехала в такси в сторону роддома, но попала в пробку. Схватки усиливались, и на Новорижском шоссе будущий папа обратился за помощью к инспекторам ГИБДД.
В женскую консультацию женщина приехала в активной фазе родов - с полным открытием шейки матки, поэтому перевод в ближайший родильный дом был невозможен.
По ее словам, на базе гинекологического отделения был организован экстренный родильный зал и собрана команда, состоящая из акушера-гинеколога и неонатолога, которые приняли роды и провели необходимый осмотр ребенка.
В 9:02 женщина родила девочку. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. В сопровождении медицинского персонала они переведены в Московский областной перинатальный центр.
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