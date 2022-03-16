РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. С 1 марта текущего года жители городского округа Люберцы могут получить дополнительные меры поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Меры действуют согласно закону Московской области от 21 февраля 2022 года «О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Московской области».

«Закон устанавливает дополнительную меру поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов, а именно к такой категории граждан относятся малообеспеченные семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры, семьи, состоящие из пенсионеров, а также ветераны, участники Великой Отечественной войны», - сказал заместитель главы горокруга Василий Власов.

Он добавил, что меры поддержки предоставляют на оплату в размере 100% стоимости выполнения работ по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, проектированию сетей газораспределения, установке внутридомового газового оборудования и приборов учета газа, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома.

«Также законом предусмотрена оплата стоимости приобретения внутридомового газового оборудования стоимостью не выше 80 085 рублей. Предоставление дополнительных мер поддержки будет осуществляться в порядке, установленном правительством Московской области», - уточнил Власов.