РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В подмосковном Подльске 244 человека проголосовали за создание маршрута для катания на лыжах и велосипедах в лесопарке «Дубровицкий лес», это 84% опрошенных жителей, сообщает администрация округа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск подвел итоги общественных обсуждений по благоустройству лесопарка «Дубровицкий лес». Социологический опрос проходил со 2 по 10 марта, в нем приняли участие 244 человека.

В результате опроса выяснилось, что большая часть населения посещает лесопарк летом пешком и на велосипедах в компании друзей и с детьми, зимой - для катания там на лыжах. Всего 84% опрошенных жителей проголосовали за устройство удобного маршрута для катания на лыжах и велосипедах.

28 февраля провели первый этап социокультурных исследований или соучаствующее проектирование. В мероприятии приняли участие 27 жителей в возрасте от 23 до 80 лет. В том числе представители спортивной школы по лыжным гонкам, пенсионеры, депутаты совета депутатов городского округа Подольск, сотрудники администрации муниципалитета, общественные деятели, родители спортсменов. На встрече обсудили вопросы о существующем использовании территории и о запросах на ее дальнейшее развитие.

Основной вектор обустройства территории направлен на проведение спортивных мероприятий и прогулок на свежем воздухе. Наиболее частые запросы касаются обустройства лыжной трассы с освещением, строительства спортивной школы, устройства парковочных мест, а также максимального сохранения деревьев и расчистки лесопарка от сухостоя.