РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. В Балашихе и Реутове 14 марта стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники полиции просят граждан сообщать информацию о вероятных местах распространения и употребления наркотиков, мероприятие завершится 25 марта, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Акция проходит ежегодно и неоднократно доказывала свою эффективность. МУ МВД России «Балашихинское» призывает жителей Балашихи и Реутова проявить гражданскую позицию и сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотиков, защитить детей, близких и родственников, а также помочь выявить людей и организации, занимающиеся изготовлением и распространением наркотиков.

Жители могут круглосуточно обращаться по телефонам горячей линии дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09, администрации г. о. Балашиха: 8(495)527-45-80.

Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8(495)524-24-43 (дежурная часть отдела полиции по обслуживанию мкрн Заря), 8(495)527-72-11 (мкрн Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (мкрн Салтыковка), 8(495)521-13-42 (г. о. Балашиха). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов: 8(495)528-65-21.