РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Жителей Балашихи приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, заявки на участие могут подать физические, юридические лица и авторские коллективы до 14 февраля, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

С 10 января по 20 февраля 2022 года в ГУ МВД России по Подмосковью стартует региональный этап Всероссийского конкурса соцрекламы антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе».

Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Конкурсные работы представляются в 3 номинациях. Участие в мероприятии определяется согласно поданной заявке в установленный срок с приложением краткой аннотации о работе.

Конкурсные работы в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» представляются на CD или DVD. Форматы файла: JPG, разрешение 1920х1080р (формат 16х9), не более 10 МБ.

Работы в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» нужно предоставить на CD или DVD. Форматы файла: avi, mpeg 4; разрешение 1920х1080р, не более 500 МБ; длительность не более 120 сек., звук 16 бит, стерео.

Работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются в бумажном виде, а также на CD или DVD. Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16х9), не более 10 МБ.

К участию не допускаются работы, не соответствующие требованиям, указанным выше, или имеющие брак в изображении или звуке. Работы не рецензируются и не возвращаются.

Конкурсные работы с заявкой на участие в Конкурсе принимаются до 14 февраля 2022 года на адрес электронной почты: nbelova25@mvd.ru.