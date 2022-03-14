РИАМО - 14 мар. Региональный штаб по вопросам рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» в Волоколамском округе утвердил дорожную карту первоочередных мероприятий и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Уже на следующей неделе начнутся работы по рекультивации полигона согласно дорожной карте.

«В соответствии с принятой дорожной картой, новый подрядчик должен незамедлительно, уже через неделю, приступить к обслуживанию и эксплуатации систем дегазации, в том числе к установке угольных фильтров предварительной очистки свалочного газа перед факельной установкой. Это необходимо, чтобы минимизировать неприятный запах с тела полигона, который в последнее время беспокоил жителей, а также сократить уровень ПДК в атмосфере», – сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что угольные фильтры оснащены активированным углем и задерживают вредные вещества на своей поверхности, очищают свалочный газ от органических соединений, соединений хлора и фтора, окисей серы и кремния.

В октябре этого года рабочие должны будут приступить к монтажу и пусконаладочным работам системы очистки.

Весь процесс рекультивации включает 3 этапа. Подготовительный – с марта 2022 года по февраль 2023 года. Технический – с мая 2022 года по ноябрь 2023 года. Биологический – с февраля 2023 года по сентябрь 2023 года.

Работы по рекультивации полигона завершатся в конце 2023 года.

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