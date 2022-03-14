РИАМО - 14 мар. Геодезисты и картографы России 13 марта отметили свой профессиональный праздник. В столице зарегистрированы 254 организации, которые лицензируют геодезическую деятельность, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Без работы геодезистов невозможно строительство зданий, автомобильных и железных дорог. Их труд и знания необходимы при возведении мостов, метро и гидротехнических объектов.

Выдачей лицензий на такую работу занимаются территориальные органы Росреестра. Москва является российским лидером по числу зарегистрированных организаций, которые могут вести лицензируемую деятельность.

В преддверии профессионального праздника в марте 2022 года вступили в силу изменения в положение о лицензировании геодезической и картографической деятельности. Они призваны сократить административные барьеры и сроки оказания госуслуг.

«Сокращены максимальные сроки выполнения административных процедур с 45 до 15 рабочих дней, также соискателю лицензии к заявлению теперь не надо прикладывать копии множества документов, вместо этого сотрудники Росреестра самостоятельно запросят сведения в различных информационных системах других органов власти», – заявил заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков.

По его словам, организации, которые уже имеют лицензии, раз в 3 года обязаны подтверждать свое соответствие требованиям.

Управление Росреестра оценивает соответствие соискателя лицензионным требованиям. Заявления о предоставлении лицензий можно подать через портал госуслуг.

Одним из главных направлений работы московского Росреестра является контроль за сохранностью пунктов геодезических сетей. Они являются основой измерений при проведении геодезических и картографических работ.

Точные данные необходимы в строительстве, архитектуре, добыче полезных ископаемых и других работах.

В Москве расположено почти 400 пунктов государственной геодезической сети.

«Важно помнить о том, что пункты геодезических сетей являются государственной собственностью, за их уничтожение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В случае обнаружения любых повреждений собственник должен сообщить об этом в столичный Росреестр в течение 15 дней», – отметил Левченков.

Если собственник не уведомит столичный Росреестр о повреждении, его могут обязать выплатить штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

Обследование таких пунктов специалисты управления Росреестра по Москве осуществляют регулярно. Чтобы избежать их разрушения или повреждения, устанавливаются охранные зоны.