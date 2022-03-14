РИАМО - 14 мар. Геодезисты и картографы России 13 марта отметили свой профессиональный праздник. В столице зарегистрированы 254 организации, которые лицензируют геодезическую деятельность, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Без работы геодезистов невозможно строительство зданий, автомобильных и железных дорог. Их труд и знания необходимы при возведении мостов, метро и гидротехнических объектов.
Выдачей лицензий на такую работу занимаются территориальные органы Росреестра. Москва является российским лидером по числу зарегистрированных организаций, которые могут вести лицензируемую деятельность.
В преддверии профессионального праздника в марте 2022 года вступили в силу изменения в положение о лицензировании геодезической и картографической деятельности. Они призваны сократить административные барьеры и сроки оказания госуслуг.
По его словам, организации, которые уже имеют лицензии, раз в 3 года обязаны подтверждать свое соответствие требованиям.
Управление Росреестра оценивает соответствие соискателя лицензионным требованиям. Заявления о предоставлении лицензий можно подать через портал госуслуг.
Одним из главных направлений работы московского Росреестра является контроль за сохранностью пунктов геодезических сетей. Они являются основой измерений при проведении геодезических и картографических работ.
Точные данные необходимы в строительстве, архитектуре, добыче полезных ископаемых и других работах.
В Москве расположено почти 400 пунктов государственной геодезической сети.
Если собственник не уведомит столичный Росреестр о повреждении, его могут обязать выплатить штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей.
Обследование таких пунктов специалисты управления Росреестра по Москве осуществляют регулярно. Чтобы избежать их разрушения или повреждения, устанавливаются охранные зоны.
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