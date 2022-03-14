РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. На данный момент в городском округе Люберцы проводится замена шести лифтов, сообщил в понедельник начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев на еженедельном оперативном совещании.

«На данный момент в процессе установки у управляющей компании «ЛГЖТ» - ведется замена четырех лифтов и у управляющей компании «Содействие» - два лифта», - сказал Караваев.

Всего заменят 37 лифтов в 12 многоквартирных домах.

Помимо замены лифтов, в горокруге ведется ремонт подъездов. На сегодняшний день рабочие ремонтируют 19 подъездов, в текущем году запланировано 146.

Капитальный ремонт реализуется в 19 многоквартирных домах Люберец. Работы запланированы в 135 объектах.