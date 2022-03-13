РИАМО - 13 мар. XXII Международной фестиваль «Триумф джаза» посетили 55 беженцев из Донбасса, которые временно живут в детском лагере «Лесная поляна» в округе Коломна, передает корреспондент РИАМО.

«Во-первых, нам очень приятно, что люди, у которых были действительно тяжелые 8 лет, все-таки нашли себе убежище у нас в Московской области. Смогли сегодня приехать на наш концерт. <…> Мы должны сделать все, чтобы они почувствовали себя нормально, вернулись к нормальной жизни», - сказал перед выступлением народный артист России Игорь Бутман.

Он подчеркнул, что ничего кроме музыки и искусства в целом не может дать людям необходимый заряд оптимизма и уверенности в будущем. Эмоции, которые передает музыка, можно понять без слов.

На сцене фестиваля в Московском международном Доме музыки также выступили Лариса Долина, Московский джазовый оркестр и Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.

«Это восторг, это круто, это классно. Это те эмоции, я не знаю, наверное, за всю свою жизнь столько не ощущала, правда. Я слушаю всю музыку, но не могу сказать, что мне могла бы понравиться какая-то другая музыка. Вот эта, это феерично! Просто бомба!», - поделилась впечатлениями Галина Петроченко, раньше жившая в деревни Макеевка на Донбассе.

Она добавила, что музыка действительно лечит, приносит много эмоций, в том числе позитива и душевного тепла. А этого женщине не хватало уже давно. До приезда в Россию она последний раз посещала концерт в честь нового 2006 года.

«Очень много эмоций разных, но просто непередаваемо. Мы этого никогда не видели. Благодарны тем людям, которые нам это предоставили», - сказал Татьяна Лоскутова из Горловки.

Она рассказала, что за последние 8 лет ни разу не была на концертах или в театре. Женщина подчеркнула, что получила большое удовольствие от фестиваля, особенно отметив выступления Ларисы Долиной и Игоря Бутмана.

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