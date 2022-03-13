РИАМО - 13 мар. Врач-психиатр Василий Шуров поделился советами по сохранению душевного равновесия в постоянном потоке тревожных новостей. Прежде всего нужно перестать паниковать, сообщает «Вечерняя Москва».

«Очень важно отключить бесконечный информационный поток, который сегодня вреден для психики как никогда. Во-первых, мы видим столкновение сторон, во-вторых, огромное количество фальшивых новостей, вбросов», — рассказал Шуров.

н объяснил, что фейки стоит расценивать как информационные диверсии, призванные подорвать психику. Важно понимать, что происходящее никак не зависит от читающего новости. А вот его паника может негативно сказаться на близких.

«Если чувствуете, что вы или кто-то из близких не в силах справиться с эмоциональным напряжением, например, впадает в апатию, испытывает проблемы со сном, — не стесняйтесь обращаться к профильным специалистам — неврологам и психиатрам», — посоветовал врач.

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