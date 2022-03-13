РИАМО - 13 мар. Москвичам пока не стоит ждать прихода метеорологической весны, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха. В итоге температура этого месяца оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы.
«Расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны в Центральной России пока не будет», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.
Метеоролог отметил, что в понедельник потеплеет до 0 — плюс 5 градусов, но будет пасмурно и с небольшими осадками. При этом со вторника инициатива начнет переходить к «грязному» скандинавскому антициклону.
Атмосферное давление к выходным достигнет 769 мм рт. ст. Это на 22 единицы выше положенного. При этом появится солнце и воздух прогреется до плюс 5 градусов.
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