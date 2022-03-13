РИАМО - 13 мар. Москвичам пока не стоит ждать прихода метеорологической весны, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха. В итоге температура этого месяца оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы.

«Расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны в Центральной России пока не будет», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Метеоролог отметил, что в понедельник потеплеет до 0 — плюс 5 градусов, но будет пасмурно и с небольшими осадками. При этом со вторника инициатива начнет переходить к «грязному» скандинавскому антициклону.

«До конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков. <...> Ночами морозы усилятся. К середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус 10 - минус 5 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, что на 2-3 градуса холоднее нормы, и отсылает нас по климату на две недели назад», — пояснил Тишковец.

Атмосферное давление к выходным достигнет 769 мм рт. ст. Это на 22 единицы выше положенного. При этом появится солнце и воздух прогреется до плюс 5 градусов.

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