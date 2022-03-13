РИАМО - 13 мар. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что порядка 300 млрд долларов золотовалютных резервов России было заморожено со стороны стран Запада в рамках санкций из-за спецоперации на Украине.

«У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу. РФ будет платить в рублях до тех пор, пока страны Запада не разморозят российские золотовалютные резервы.

По словам министра, Запад также оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ РФ к ее резервам в юанях.

При этом Россия на сегодняшний день имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство нужных товаров.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ на это США, Европа и ряд других стран ввели жесткие санкции, которые направлены на ослабление российской экономики. Из России начали массово уходить известные иностранные компании, а зарубежные активы Центробанка были заморожены.

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