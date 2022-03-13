РИАМО - 13 мар. В России за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 3191 пациенту с коронавирусом, что на 52,9% меньше, чем за день до этого, когда в больницы доставили 6775 человек, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 44 989 новых случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили еще 128 629 пациентов. Умерли от последствий коронавируса 596 человек.

Общее число зарегистрированных с начала пандемии в РФ случаев составило 17 335 186. Инфекцию побороли 15 480 407 пациентов, скончались 360 811 россиян.

По данным на 11 марта, уровень коллективного иммунитета в РФ составил 53,6%. Первую прививку сделали 88 277 878 человек, полностью вакцинировали 84 489 088 россиян.

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