РИАМО - 13 мар. В России за прошедшие сутки скончались 596 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 360 811 россиян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 36, в Красноярском крае – 25, в Челябинской области – 21, в Подмосковье, Волгоградской области и Алтайском крае – по 18, в Воронежской области – 17, в Самарской – 16.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 44 989 новых случаев заражения Covid-19. Врачи вылечили еще 128 629 пациентов.

Общее число зарегистрированных в период пандемии случаев составило 17 335 186. Перебороли опасное заболевание 15 480 407 россиян.

Врачи напоминают о важности вакцинации и ревакцинации, препарат поможет сформировать иммунитет и избежать тяжелого течения болезни.

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