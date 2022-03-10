РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 мар. В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проведут благоустройство сквера «Патриот» на территории городского округа Котельники, передает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Котельниках мы активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. В 2019-м новый вид обрела площадь возле Дома культуры «Белая дача», год спустя благоустроили территорию мемориального комплекса «Журавли», в прошлом – бульвар в мкрн Силикат. В этом году преобразится сквер «Патриот», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства создадут внутреннюю сеть пешеходных дорожек с учетом существующих.

В центральной части сквера построят зоны отдыха, игровые площадки для групп детей от 8 до 15 лет. Детская зона будет состоять из интерактивного игрового оборудования, игровых снарядов, развивающих моторику и физические способности. Кроме того, детскую зону планируют окаймить металлической перголой с бревенчатыми накладками на стойках.

Также в сквере установят скамейки, урны и уличное освещение. Рядом с площадкой организуют велопарковку. Планируется и дополнительное озеленение.