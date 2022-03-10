РИАМО - 10 мар. В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Белоозерский городского округа Воскресенск создадут новый сквер на месте пустыря, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Уже в этом году у жителей города Белоозерский появится новое место отдыха на месте пустыря по ул. Молодежной. Работы здесь проведем с минимальным вмешательством в естественность пространства березовой рощи и сохранением природности места», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, новый сквер в городе станет любимым местом отдыха местных жителей разных поколений.

Территория визуально делится на 2 части – березовая роща и поле. Именно они станут площадками для развития 2 основных сценариев сквера – лес и опушка.

В лесной части установят беседки, элементы детской игровой площадки в экостиле, скамьи. В активной зоне появятся воркаут-зона, модульный амфитеатр, игровое поле, площадка с настольным теннисом и навесом. Кроме того, сделают сцену с местами для зрителей, зону для выгула собак.

В рамках работ в сквере создадут новую тропиночную сеть на основе существующих, сделают новую дорожку по периметру рощи с дорожкой для бега. Еще со стороны Российской улицы появятся 2 основных входа в сквер. На территории установят светильники, камеры видеонаблюдения, проведут озеленение.