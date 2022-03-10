РИАМО - 10 мар. МЧС готово к борьбе с паводками в Подмосковье. В группировку сил и средств ведомства входят более 20 тыс. человек и 7 тыс. единиц техники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона посетил Можайский округ, где проверил готовность к прохождению весеннего паводка.

«Тема паводков очень актуальна для Можайска – два года назад здесь из-за сильных дождей вышла из берегов река, размыла дорогу и отрезала несколько населенных пунктов. В этом году снега было много. Поэтому к потеплению наши службы подготовились заранее: уже составили карту опасных зон, провели предупредительные мероприятия, каждый день контролируют уровень воды на гидропостах», - написал Воробьев в Instagram.

Контроль за уровнем воды в Подмосковье осуществляется посредством 34 гидрологических постов. Все водохранилища в регионе готовы к приему талой воды. Паводковая ситуация в этом году прогнозируется около нормы.