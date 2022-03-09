РИАМО - 9 мар. Сегодня нет опасности приостановки строительства социально значимых объектов в Подмосковье. Все школы, которые достраиваются, будут сданы в эксплуатацию в срок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если бюджет подвержен корректировке, можно недополучить доходы. Необходимо выделить приоритеты, что-то оставить на чуть поздний срок, а какие-то объекты обязательно достроить», – рассказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

В пример губернатор привел строящуюся школу в Можайском округе, которую посетил в среду днем.

«У нас порядка 20 школ достраивается. Все они будут сданы в срок», - отметил Воробьев.