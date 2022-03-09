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|Температура
|-11˚C … -9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|760 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|765 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|761 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
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