РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В честь Международного женского дня сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителем Общественного совета при МУ МВД Алексеем Фураевым провели акцию «Цветы для автоледи» и раздали букеты тюльпанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы останавливали автомобили с женщинами за рулем и проводили профилактические беседы о правилах дорожного движения.

Полицейские также подарили открытки с пожеланиями.