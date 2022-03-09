РИАМО - 9 мар. Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) сообщил о приостановке на территории России инвестпроектов и отказе от запуска новых продуктов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, будут снижены объемы производства из-за сложностей с поставками и изменениями нормативно-правовой базы.

В компании уточнили, что поддержка российских сотрудников продолжится – им будут выплачивать зарплату. В PMI на территории России сегодня трудятся более 3,2 тыс. человек.

На долю РФ в минувшем году приходилось около 10% от общего объема отгрузок продукции PMI. Это сигареты и продукты для устройств нагревания табака.

Зарубежные компании приостанавливают свою деятельность в России из-за введения в отношении нее жестких экономических санкций. Это связано с началом РФ военной спецоперации на Украине.

Ранее решение об ограничении работы в России приняли такие компании, как Coca-Cola, Starbucks, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, PepsiCo и множество других.

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