РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В магазине «Перекресток» в торговом центре «Выходной» городского округа Люберцы присутствуют все товары первой необходимости, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Мониторинг наличия продуктов Ружицкий провел в среду.

«Все полки заполнены, продукты здесь самые разнообразные на любой вкус. Совместно с Минсельхозпродом мы мониторим цены, с министерством потребительского рынка», — сказал глава Люберец.

Он добавил, что цены выросли на 2-7%.