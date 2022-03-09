РИАМО - 9 мар. Новая школа, которая сейчас строится в Можайске, сможет подключиться к проекту «Флагманские школы» и обучать по двум направлениям - экономическому и гуманитарному, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новое здание – часть гимназии №4 – сможет принять 550 учеников.

«Второй смены здесь не будет. Но школа заработает в режиме полного дня, так что особое внимание — дополнительному образованию. Дети смогут ходить в музыкальные, художественные и танцевальные кружки, в секцию самбо», - отметил Воробьев.

Школа возводится с использованием новых технологий и материалов. В частности, композитные панели быстры и удобны при монтаже.

«Мы почти на финишной прямой по этой школе - строительная готовность 95%. Планируем, что она войдет в число флагманских – будет работать по самым высоким стандартам и лучшим методикам. В своих округах такие школы задают уровень качества, к которому стремятся все остальные», - сказал Андрей Воробьев.

Все работы будут завершены этим летом, и уже 1 сентября образовательное учреждение откроет свои двери для ребят.

Школа искусств и современное оборудование

Здание – 3-этажное, которое разделено на 2 группы помещений: учебные и общешкольные. Тут же расположатся некоторые отделения школы искусств. У школы появится стадион с беговыми дорожками, также обустроят игровые площадки. Эта инфраструктура будет доступна и местным жителям.

«У нас здесь будет два спортзала, огромный актовый зал. Мы сможем организовать школу свободного дня. Это значит, что дети после уроков могут остаться на дополнительные занятия», - поделилась директор нового образовательного учреждения Ольга Романенкова.

Она уточнила, что на базе учебного заведения будет функционировать и музыкальная школа, а также художественные классы школы им. Герасимова.

«В этой школе в рамках уроков физкультуры предусмотрены занятия по самбо. Будем расстилать ковры в спортзале, чтобы дети могли тренироваться», - сказала знаменитая чемпионка по самбо и дзюдо Карина Черевань, которая планирует здесь вести тренировки.

Школа рядом с домом облегчит жизнь многих семей в Можайске, у которых есть дети школьного возраста.

«Каждое утро - это сборы в школу, едем туда на машине, потом на работу. А здесь - я спокойно ребенка накормила завтраком и проводила. Сразу бросилось в глаза, что много нового современного оборудования для обучения наших детей. Конечно, это очень здорово, потому что они сейчас продвинутые, хотят учиться уже по новым стандартам», - рассказала Наталья Быкова, мама двух учеников, которые пойдут в новое образовательное учреждение.

Новые школы в Подмосковье

В текущем году в Подмосковье откроются 20 школ. Из них 1 сентября — 11 на 5650 мест в 11 округах (Можайский, Долгопрудный, Луховицы, Лобня, Павловский Посад, Красногорск, Коломна, Орехово-Зуевский, Истра, округ Пушкинский, Рузский).

В марте откроется школа на 1,1 тыс. мест в Павловском Посаде.