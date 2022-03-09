РИАМО - 9 мар. Жители Московской области активно помогают в сборе гуманитарной помощи для беженцев с территории Донбасса, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«В целом жители очень активно участвуют. <…> Вот, например, молодые девушки из Вьетнама, которые работают продавщицами в Люблино, очень хотели помочь. Нашли адрес пункта сбора в Балашихе и принесли сами продукты и средства личной гигиены», – сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в Ногинске молодая семейная пара собрала большое количество товаров для детей, которое заняло больше половины центра по сбору гуманитарной помощи.

Елена Завернина из деревни Кожино вместе с соседями собрала деньги и с помощью волонтеров передала их в пункты, где проживают жители ЛНР и ДНР. На полученные средства для них были закуплены сладости и фрукты к празднику 8 Марта.

В Одинцове маленький Саша принес пластилин с запиской для получателя, в которой пожелал слепить много интересного и красивого. Также он предложил дружить и оставил свой номер телефона.​

Жители Подмосковья также принимали участие в автопробегах, посвященных поддержке специальной военной операции РФ на Украине. Автопробеги проходили в Наро-Фоминске, Дмитрове, Пушкине. Таким образом жители выразили свою поддержку Донбассу.