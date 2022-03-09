РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Спортсмены из Люберец завоевали 20 призовых мест на Открытом детском турнире городского округа Щелково по восточному боевому единоборству (сито-рю), сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов.

«Городской округ Люберцы был представлен командой СК «Будо-Искра» и центра патриотического воспитания и спорта «Искра». Люберецкие спортсмены достойно представили наш округ, завоевав 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Поздравляем спортсменов и их тренеров», - сказал Ружицкий.