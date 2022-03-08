РИАМО - 8 мар. Смерть 4 рабочих на территории складского комплекса на востоке Москвы могла наступить из-за неосторожного использования оборудования для отопления помещения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Тела мужчин были найдены в бытовом помещении на территории складского комплекса. По факту происшествия Измайловским межрайонным следственным отделом была организована доследственная проверка.
Чтобы установить точные причины смерти рабочих, было назначено проведение экспертиз.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее столичная прокуратура взяла установление обстоятельств инцидента на контроль.
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