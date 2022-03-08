РИАМО - 8 мар. На кроватях в бытовке на территории складского комплекса на востоке столицы были найдены тела 4 мужчин без внешних признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, мужчины 1976, 1984, 1998 и 1999 годов рождения вели ремонт фасада здания на объекте на Семеновском Валу. Там же они проживали в строительной бытовке.

Измайловская межрайонная прокуратура приступила к проверке соблюдения требований федерального законодательства. В частности, будет дана оценка исполнению требований об охране труда и технике безопасности.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

За установлением обстоятельств происшествия и принятием процессуального решения следит столичная прокуратура.

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