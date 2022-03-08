РИАМО - 8 мар. Специалисты коммунальных служб Москвы проводят регламентные работы по уборке улично-дорожной сети города от снега. С 7 марта в нескольких административных округах столицы выпало до трети месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В центре города, а также в Северном и Северо-Восточном административных округах прирост снега составил 1 см. На западе Москвы и в Зеленограде – по 5 см, на юго-западе – 7 см, а на юге – 8 см.

Сотрудники комплекса городского хозяйства провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Если такая необходимость возникнет, эту процедуру проведут повторно.

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам, станциям метро и МЦК.

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