РИАМО - 8 мар. В столице и Подмосковье в Международный женский день будет облачно, ожидается небольшой снег. Минимальная температура воздуха составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день на погоду в регионе будет влиять северная часть гребня антициклона. Среднесуточная температура будет ниже нормы более чем на 2 градуса. Продолжит расти атмосферное давление.

Минимальная температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 6 градусов, по области - от минус 3 до минус 8. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ближе к середине дня атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%. Содержание кислорода в воздухе в пределах нормы.